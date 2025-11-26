Un funzionario della Prefettura di Rimini è indagato per violenza sessuale su donne di origine straniera che si rivolgevano all’ufficio per pratiche burocratiche.

L’indagine, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, è condotta dalla squadra mobile della Questura di Rimini.

Arresti domiciliari per il funzionario

La Procura ha chiesto per l’uomo, 61enne, gli arresti domiciliari. L’indagato, difeso dalle avvocate Claudia Puzone e Arianna Zanetti del foro di Rimini, sarà interrogato in settimana dalla gip Raffaella Ceccarelli, come prevede l’istituto dell’interrogatorio preventivo.

L’indagine è terminata ieri 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne. Il caso è emerso con la denuncia di una delle donne molestate. Per il 61enne, accusato di violenza sessuale commessa nell’espletamento delle proprie mansioni di pubblico dipendente, è scattato il “codice rosso”.