Ha preso a calci il cane di famiglia fino al punto di ucciderlo. Ad assistere alla scena i suoi fratelli, che lo hanno denunciato ai carabinieri. L’episodio è accaduto nei giorni scorsi a Oliena, in provincia di Nuoro, in Sardegna. I militari sono stati avvertiti da un ragazzino minorenne che, insieme alla sorella maggiorenne, hanno raccontato di aver assistito alla scena da una finestra di casa, descrivendo il comportamento del fratello mentre si avventava nei confronti dell’animale indifeso, senza riuscire a far niente che potesse evitare l’accaduto. Il giovane è stato quindi denunciato per il maltrattamento dell’animale mentre le indagini proseguono per definire con precisione la dinamica dei fatti e verificare eventuali ulteriori responsabilità.