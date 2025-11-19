Alice ed Ellen, le gemelle Kessler, erano inseparabili e hanno scelto di morire insieme, pianificando con largo anticipo la data per uscire di scena attraverso il suicidio assistito. Una vita lunga 89 anni, trascorsa fianco a fianco sul palcoscenico e nella quotidianità, mantenendo la promessa di andarsene insieme ed essere sepolte nella stessa urna, accanto ai resti della madre e del loro amato cane Yello. Dopo i tanti successi, soprattutto in Italia, si erano ritirate nella loro casa di Gruenwald, vicino a Monaco. Ogni dettaglio era stato organizzato, compresa la data. Il quotidiano Abendzeitung ha rivelato una loro lettera di disdetta dell’abbonamento, firmata da Alice, con la data corretta a mano al 17 novembre 2025.

Di fronte alla notizia, è intervenuta l’associazione Pro Vita & Famiglia che, esprimendo cordoglio per i familiari delle due artiste, ha diffuso però delle parole critiche per l’ultimo gesto: “Dopo una carriera di successi che ha rallegrato la vita di milioni di persone, l’esistenza delle gemelle Kessler non doveva finire così. In una società davvero umana, nessuna vita dovrebbe finire così. Le gemelle Kessler si aggiungono alla lunga e triste schiera di persone indotte a uccidersi dalle leggi sul suicidio assistito prodotte da una società malata, incapace di includere e valorizzare fino in fondo ogni persona anche nelle fasi più precarie dell’esistenza, preferendo invece offrire la morte come soluzione più economica e sbrigativa”.

“Ma lanciamo – spiega il presidente di Pro Vita & Famiglia Onlus Antonio Brandi – anche un allarme: raccontare il suicidio delle Kessler come una scelta di libertà è un tragico errore che spingerà verso il baratro migliaia di cittadini fragili e di loro familiari che ogni giorno combattono contro la tentazione di farla finita”.