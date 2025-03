Ha provato a impiccare il gatto del vicino di casa, accanendosi sull’animale con dei lacci di ferro e colpendolo con delle tenaglie alla testa. Un atto di violenza che sarebbe potuto finire nel peggiore dei modi, ma per fortuna è intervenuto il proprietario del micio. Accortosi del miagolio disperato del suo gatto, è intervenuto riuscendo a salvarlo da quella potenziale morte spietata. La vicenda è raccontata da Repubblica ed è avvenuta a Cesano, alle porte di Roma. L’uomo che ha messo in atto la trappola è stato condannato a due mesi di reclusione (pena sospesa).

Il padrone del gatto ha sporto denuncia, spiegando che il suo vicino odia gli animali e per questo avrebbe disseminato il suo giardino di trappole, tra le quali delle cordicelle in ferro posizionate in modo tale da provocare l’impiccagione dei gatti. Un atteggiamento crudele, che, secondo il proprietario dell’animale, avrebbe già mietuto vittime. In quest’ultimo caso non ha però funzionato, perché il micio è stato salvato.