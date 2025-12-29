Ha provato a soffocare il vicino di letto con cui condivideva una stanza nel reparto di Gastroenterologia dell’ospedale Sant’Andrea di Roma. L’aggressore, un uomo di 43 anni di origini indiane, avrebbe improvvisamente perso il controllo e lo scorso sabato sera, per cause al momento non chiarite, si sarebbe scagliato contro l’altro paziente ricoverato nella stanza, un romano di 84 anni.

Il 43enne avrebbe iniziato a colpire l’anziano a mani nude, tentando poi di soffocarlo mentre si trovava nel letto. A evitare conseguenze peggiori è stato il rapido intervento del personale sanitario, richiamato dai rumori provenienti dalla camera. Quando sono arrivati i carabinieri, il paziente si è scagliato anche contro di loro, aggredendoli, spintonandoli e ferendoli, opponendosi all’arresto. L’uomo è stato bloccato e trasferito nel carcere romano di Regina Coeli, dovrà rispondere di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.