Lo scorso mercoledì mattina ha provato a soffocare con un cuscino la madre durante una lite per una bolletta dell’acqua. Lui, 33 anni, lei 77, si trovavano nella loro abitazione di Baldissero Torinese. Come si legge su La Stampa, solo l’intervento della nuora della donna hanno fatto sì che il gesto non si trasformasse in tragedia. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio.

Il figlio della donna si stava preparando per andare al lavoro quando è scoppiata la lite con l’anziana per una bolletta dell’acqua. Lei gli avrebbe chiesto di contribuire a pagarla e lui a quel punto ha cominciato ad urlare. La madre ha desistito ed è tornata in camera sua, ma il 33enne l’ha comunque raggiunta nella stanza, cercando di soffocarla con un cuscino sulla faccia. Le urla dell’anziana hanno richiamato la nuora che è riuscita ad allontanare l’uomo. Quando quest’ultimo è uscito per andare al lavoro, la 77enne ha deciso di chiamare i carabinieri per confessare le vessazioni da lei subite. Da parte loro i militari hanno raggiunto il figlio sul posto di lavoro e lo hanno arrestato.