Un uomo si è recato all’aeroporto internazionale di Catania cercando di passare il varco sicurezza senza biglietto e, per giunta, con un gatto nella sua valigia. Come prevedibile, l’aspirante passeggero è stato bloccato dalla polizia e dal personale dello scalo.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, durante il controllo l’uomo è andato in escandescenza ed è stato in quel momento che dal suo bagaglio è uscito anche il felino. È stato poi sottoposto al Trattamento sanitario obbligatorio (Tso), messo in sicurezza dalla polizia di frontiera e dal personale della Sac, poi affidato al 118.