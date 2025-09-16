Avrebbe “rubato” delle foto di amiche e conoscenti dai loro profili social e, senza consenso, le avrebbe caricate su un sito porno, con tanto di nomi e cognomi. Le immagini riguardano un totale di 25 ragazze, sue coetanee o più giovani, fotografate al mare o in momenti della loro vita quotidiana. Per questo un 23enne, che vive nel Milanese, è indagato dalla Procura per accesso abusivo a sistema informatico, diffamazione e violazione della privacy. Il reato di diffamazione che gli è stato contestato è aggravato dall’uso del mezzo informatico.

La denuncia è partita dalle dirette interessate, che si sono viste derubate dei loro scatti, immagini che si trovano sui loro profili Instagram, per la maggior parte impostati in modalità privata. Tali scatti sarebbero stati sottratti senza il loro consenso e “collocati – si legge negli atti – in un contesto estraneo e degradante, in alcuni casi addirittura abbinate a video sessualmente espliciti, così determinando una grave lesione della riservatezza e della dignità” delle vittime.