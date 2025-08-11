Un puma ha morso un bambino di 4 anni su un sentiero molto frequentato nell’Olympic National Park, nello Stato di Washington. Il piccolo è stato curato in un ospedale di Seattle e si è salvato, tuttavia l’animale è stato comunque soppresso. A parlare del caso nelle scorse settimane è stato il New York Times.

Il bimbo stava passeggiando con la sua famiglia domenica 20 luglio 2025 quando il puma, che indossava un collare di localizzazione per scopi di ricerca, ha sferrato il suo attacco. Eppure, le aggressioni di questi felini verso l’uomo sono estremamente rare, essendo di indole solitaria, tendente quindi a mantenere un basso profilo tra le persone. Non a caso i loro avvistamenti sono piuttosto rari. I funzionari hanno ritenuto però necessario procedere con la soppressione, forse perché l’animale si era avventurato in un punto molto frequentato del parco.