Mercoledì 30 luglio, nel tardo pomeriggio, il piccolo paese di Usini, nel Sassarese, è stato scosso da un dramma improvviso che ha lasciato la comunità sgomenta. Fabio Tanda, un uomo di 46 anni molto conosciuto nella zona, ha perso la vita in seguito alla puntura di una vespa mentre si trovava in località Isprandia, un’area rurale poco distante dal centro abitato. L’uomo era noto per essere allergico al veleno degli insetti e per portare sempre con sé l’adrenalina autoiniettabile, fondamentale in caso di shock anafilattico. Quel giorno, tuttavia, non è riuscito a salvarsi.

Tanda era all’aperto, forse intento a godersi qualche ora nella natura, quando è stato punto. Consapevole del pericolo, ha tentato immediatamente di raggiungere un’abitazione vicina per chiedere aiuto, ma ha fatto solo pochi passi prima di crollare a terra. Quando le ambulanze del 118 sono arrivate sul posto, purtroppo, per lui non c’era più nulla da fare. Anche i carabinieri della stazione locale, accorsi in breve tempo, hanno potuto solo constatare il decesso. La reazione allergica è stata talmente violenta e rapida da non lasciargli il tempo di somministrarsi il farmaco salvavita.

Chi era Fabio Tanda e il pericolo dello shock anafilattico

Fabio Tanda era una figura molto apprezzata nel territorio. Skipper professionista, viveva un’esistenza legata profondamente al mare e alla natura. Nonostante la sua nota allergia, conduceva una vita attiva e all’aria aperta, sempre attento alle precauzioni necessarie per proteggersi da eventuali punture. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato un grande vuoto nel cuore di molti.

L’episodio drammatico ha riacceso l’attenzione sulla pericolosità dello shock anafilattico, una condizione medica estrema che può causare la morte nel giro di pochi minuti. Quando una persona allergica entra in contatto con l’allergene, il corpo può reagire rilasciando sostanze chimiche che causano un rapido calo della pressione sanguigna e la chiusura delle vie respiratorie. L’unico rimedio immediato è l’adrenalina, da iniettare appena compaiono i primi sintomi. Tuttavia, anche pochi secondi possono fare la differenza.