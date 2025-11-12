Pusher fugge dalla polizia a bordo di un monopattino modificato a 80 km orari, cade e viene trovato con droga e contanti
Ha provato a sottrarsi a un controllo della polizia fuggendo a bordo di un monopattino modificato. Il pusher, un 18enne di origine tunisina, già noto alle forze dell’ordine, viaggiava a una velocità di almeno 80 km orari, quando è caduto dal mezzo. Gli agenti lo hanno fermato e trovato in possesso di otto grammi di hashish e 350 euro in contanti. L’episodio è avvenuto lunedì sera in via Bonaventura Cavalieri, nel quartiere San Donato-San Vitale di Bologna. Per il ragazzo è scattata la denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e il sequestro del monopattino, un modello Kukirin G4 alterato per superare i limiti consentiti.
Gli agenti avevano fermato il giovane per un controllo di routine, ma alla vista della pattuglia, il pusher aveva tentato di allontanarsi a tutta velocità lungo via Cavalieri, spingendo il monopattino oltre i suoi limiti. Il mezzo, che per legge non può superare i 20 km/h, era stato modificato fino a poter raggiungere una velocità massima di circa 80 km/h. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno trovato la dose di hashish e i soldi contanti. Tutto il materiale trovato, compreso il monopattino elettrico modificato, è stato posto sotto sequestro.