Ha provato a sottrarsi a un controllo della polizia fuggendo a bordo di un monopattino modificato. Il pusher, un 18enne di origine tunisina, già noto alle forze dell’ordine, viaggiava a una velocità di almeno 80 km orari, quando è caduto dal mezzo. Gli agenti lo hanno fermato e trovato in possesso di otto grammi di hashish e 350 euro in contanti. L’episodio è avvenuto lunedì sera in via Bonaventura Cavalieri, nel quartiere San Donato-San Vitale di Bologna. Per il ragazzo è scattata la denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e il sequestro del monopattino, un modello Kukirin G4 alterato per superare i limiti consentiti.