Nel rione Traiano di Napoli un 46enne si è presentato in caserma in stato di forte agitazione, dicendo ai Carabinieri di “aver scoperto i tradimenti” della moglie e di aver litigato con lei poco prima. L’uomo, visibilmente scosso, ha spiegato di non voler “passare un guaio”, lasciando intendere di temere una propria reazione violenta e di volerla evitare. Per questo, in un gesto inatteso, ha mostrato ai militari un involucro contenente circa 50 grammi di cocaina. Il narcotest ha confermato la presenza della sostanza stupefacente. Nella borsa a tracolla i Carabinieri hanno trovato altri 5 grammi di cocaina e 260 euro in contanti, in banconote di vario taglio.

Il 46enne ha ammesso che la droga era destinata allo spaccio al dettaglio e che il denaro proveniva dall’attività illecita. Ha poi spiegato apertamente di voler essere arrestato: preferiva finire in carcere piuttosto che continuare a vivere sotto lo stesso tetto della moglie, arrivando a dire che privarsi della libertà gli sembrava l’unica soluzione per chiudere la vicenda. Di fronte all’autodenuncia completa, i Carabinieri non hanno potuto fare altro che procedere all’arresto e condurre l’uomo in camera di sicurezza, escludendo ovviamente i domiciliari in attesa di giudizio.