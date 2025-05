Ha portato il cane a passeggio in corso Palladio a Vicenza e quando l’animale ha fatto i suoi bisogni per strada non si è neanche degnato di raccoglierli. La scena non è sfuggita a un uomo che passava lì davanti in macchina insieme alle sue figlie. Dal finestrino, lui e la figlia maggiore hanno esortato il proprietario dell’animale a raccogliere le feci del cane, ma la reazione di quest’ultimo è stata tra le peggiori.

Il padrone dell’animale avrebbe malmenato padre e figlia, oltre a scagliarsi contro due agenti della polizia locale. Un comportamento che gli è valso l’arresto. A raccontare quanto accaduto è proprio la 21enne al Giornale di Vicenza: “Erano le 19.10 – riferisce – Ho visto un ragazzo e una ragazza con il loro cane che ha fatto i suoi bisogni. Loro non li hanno raccolti e subito dopo un passante ha pestato gli escrementi. Dato che è capitato anche a me, ho abbassato il finestrino e ho detto alla coppia che doveva raccoglierla. Li ho richiamati senza urlare e senza offendere nessuno”.

La testimonianza prosegue: “Si è avvicinato e mi ha sputato in faccia, poi ha dato un pugno alla macchina – prosegue la giovane – Io e mio padre siamo scesi e abbiamo detto a mia sorella di restare in auto, perché è minorenne. Il ragazzo è andato verso mio padre per picchiarlo, ma in mezzo c’ero io. E così, le abbiamo prese sia io che mio padre”. I presenti hanno richiesto l’intervento della polizia locale, che è subito intervenuta. “Il ragazzo ha cominciato a picchiare anche gli agenti – conclude la testimone – Altrettanto velocemente sono arrivate altre pattuglie per cercare di placarlo, perché sembrava del tutto fuori controllo. Poi la polizia locale l’ha caricato in macchina e l’ha portato in caserma”.