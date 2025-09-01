Una ragazza di 18 anni è stata vittima di violenza sessuale nella notte tra sabato e domenica nell’hinterland milanese. L’episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte a San Zenone al Lambro (Milano), nei pressi di un sottopassaggio vicino alla stazione ferroviaria, dove la giovane si stava recando per prendere un treno e tornare a casa. Secondo le ricostruzioni, un uomo le avrebbe sbarrato il passo, trascinandola in un’area verde e costringendola a subire lo stupro. Subito dopo l’aggressione, la ragazza ha chiesto aiuto e la vicenda è ora oggetto di indagini da parte dei carabinieri.