Nella notte del 25 ottobre, in una zona appartata del parco di Tor Tre Teste, a Roma Est, una coppia di ventenni è stata vittima di una brutale aggressione. Secondo quanto riportato, i due giovani si erano fermati in auto quando un gruppo di malviventi li ha improvvisamente circondati, rompendo il finestrino con una bottiglia per rapinarli.

Dopo aver immobilizzato il ragazzo, alcuni membri del gruppo hanno abusato della giovane. Terminata l’aggressione, gli assalitori sono fuggiti portando via cellulari ed effetti personali. Sotto choc, le vittime hanno subito raggiunto la polizia per sporgere denuncia e chiedere aiuto.

Le indagini e l’identificazione dei sospetti

Le indagini della Squadra Mobile di Roma, coordinate dalla Procura, hanno permesso in tempi rapidi di identificare tre presunti responsabili, tutti di nazionalità marocchina e già noti alle forze dell’ordine. Due sono stati fermati nella Capitale, mentre il terzo è stato bloccato a Verona, dove aveva tentato di nascondersi. Determinante, per uno degli arrestati, è stato il confronto con le impronte digitali trovate sull’auto; un altro è stato riconosciuto dalla vittima tramite le foto segnaletiche.

Non sono invece ancora arrivati riscontri di DNA sugli altri due. Gli investigatori ritengono possibile la presenza di ulteriori partecipanti, poiché, a causa del buio e dello choc, le vittime non escludono che il gruppo fosse più numeroso.