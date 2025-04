Una studentessa Erasmus di 21 anni è morta a Roma, in zona Casilina, poco dopo aver mangiato un panino. La giovane avrebbe cenato con delle amiche in un ristorante in via Giovanni De Agostini, nei pressi del suo alloggio. Secondo quanto appreso dall’Adnkronos, poco dopo ha iniziato a sentirsi male, forse per via di una reazione allergica. La giovane è stata soccorsa dai sanitari del 118, che le hanno dato due dosi di cortisone, praticandole anche il massaggio cardiaco, senza successo. Sul caso stanno indagando i poliziotti insieme al personale della Asl. Il corpo della donna è stato affidato all’autorità giudiziaria.