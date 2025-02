Una ragazza di 19 anni originaria della provincia di Salerno è morta investita da un’auto a Roma. L’incidente è avvenuto intorno alle 13 di martedì 25 febbraio: Daniela G. è stata travolta da un’auto in via Laurentina all’altezza del civico 865, davanti al centro commerciale Maximo. È stata una Mercedes, guidata da un uomo di 72 anni, a investire la giovane. L’uomo alla guida si è fermato a prestare soccorso ed è stato denunciato per omicidio stradale.

L’automobilista ora verrà sottoposto agli accertamenti di rito per verificare se abbia assunto o meno alcol o droga prima di mettersi alla guida.