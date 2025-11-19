Un’operazione congiunta tra la Polizia di Stato italiana e le autorità romene ha portato allo smantellamento di una organizzazione dedita alla tratta di esseri umani, allo sfruttamento della prostituzione e al riciclaggio. Sono 21 le persone fermate. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori la quasi totalità dei proventi veniva inviata in Romania. Il denaro sarebbe stato successivamente reinvestito in immobili, terreni e auto di lusso. Il valore di questi beni ammonterebbe a circa 1.700.000 euro. Nel corso delle indagini è emerso anche che i membri del gruppo detenevano armi da fuoco, sottoposte a sequestro.

La trappola del “lover boy”

Il gruppo, organizzato in ordine gerarchico, utilizzava il metodo del cosiddetto “lover boy”. Attraverso questa trappola i membri della banda instauravano con le vittime una relazione sentimentale apparente, prospettando loro una vita migliore in Italia. Una volta convinte a raggiungere Roma, le donne, però, venivano progressivamente isolate dai propri affetti e costrette alla prostituzione in aree note della capitale, tra cui viale Palmiro Togliatti, Quarticciolo, e via Salaria. Le indagini sono iniziate dopo l’esecuzione da parte della squadra mobile di Roma di un mandato d’arresto europeo nei confronti di un romeno ricercato per sfruttamento e associazione per delinquere. Il suo arresto ha consentito così di effettuare una ricostruzione investigativa che ha messo in luce l’esistenza di un’associazione, divisa in due nuclei familiari, che operava nel reclutamento e nello sfruttamento di giovani donne romene.

Gli investigatori hanno inoltre ricostruito il modus operandi documentando un rigido sistema di controllo: dalle auto a noleggio con targa romena utilizzate per accompagnare le donne sui luoghi della prostituzione, alle attività di vigilanza svolte dai finti fidanzati, che imponevano orari, abbigliamento, modalità di approccio e tariffe. I risultati di questa indagine sono frutto del lavoro avviato dalla Squadra Mobile di Roma e dal Servizio Centrale Operativo, con il supporto di Europol, Eurojust e del Servizio per la Cooperazione internazionale di polizia e della rete @on, diretta dalla Dia, nell’ambito di una Squadra Investigativa Comune costituita tra la Procura della Repubblica di Roma e l’autorità giudiziaria della Romania.