Tre ragazzi giocano a palla tra i corridoi dell’ospedale Papardo a Messina. Questa la scena che si vede in un video finito sul social Tik Tok. Un filmato che non è passato inosservato agli utenti, scatenando la loro indignazione. Non è chiaro se chi lo ha caricato on line lo abbia fatto per condividere una bravata o per denunciare il fatto. Il caso non sarebbe isolato: già in precedenza due ragazzi erano entrati nel pronto soccorso del Policlinico di Messina per ricaricare la bicicletta elettrica o il monopattino elettrico.