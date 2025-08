Sembra la sceneggiatura di Mamma ho perso l’aereo, ma è accaduto davvero e in pieno agosto. Un quindicenne inglese in vacanza con i genitori a Minorca avrebbe dovuto rientrare con loro a Londra su un volo della compagnia Tui. Tuttavia, nel caos dell’aeroporto Mahon e della folla da rientro estivo, ha perso di vista i genitori e si è imbarcato per sbaglio su un volo EasyJet diretto a Milano Malpensa. A riportare la notizia è stato il Guardian, poi confermato anche dalla compagnia EasyJet, che ha immediatamente avviato un’inchiesta interna.

Nel frattempo, i genitori, non trovando più il figlio, hanno lanciato l’allarme. La polizia spagnola ha subito fatto partire le ricerche, diramando un avviso e analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza dell’aeroporto. Da quelle registrazioni è emerso che il ragazzo si era imbarcato da solo sul volo sbagliato, atterrando nel pomeriggio all’aeroporto di Malpensa, completamente ignaro dell’errore.

Il rientro e le indagini in corso

Una volta scoperto l’equivoco, EasyJet ha organizzato l’arrivo della madre a Milano, facendola atterrare in serata per recuperare il figlio. Successivamente, madre e figlio sono stati imbarcati su un volo diretto a Londra, dove hanno potuto finalmente ricongiungersi con il resto della famiglia. L’intera vicenda, fortunatamente, si è conclusa senza conseguenze gravi, ma ha sollevato gravi interrogativi sulle procedure di sicurezza negli aeroporti, soprattutto per quanto riguarda i passeggeri minorenni.

La compagnia ha dichiarato: “Stiamo collaborando con l’aeroporto di Mahon e il nostro fornitore di servizi a terra per ricostruire l’accaduto e comprendere come sia stato possibile che un minore viaggiasse da solo e su un volo sbagliato”. Anche la polizia spagnola ha aperto un’indagine ufficiale per far luce sulle eventuali falle nel sistema di imbarco e sicurezza.