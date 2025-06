Nei giorni scorsi un ragazzo è stato azzannato alla gola da un pitbull a Cagliari. Come si legge sul sito del quotidiano L’Unione Sarda, l’ipotesi è che il cane sia stato aizzato contro l’uomo dal proprietario dell’animale, in seguito a una presunta lite nel quartiere di San Michele.

Non si conoscono i dettagli dell’aggressione né la circostanza precisa di come si sia arrivati all’aggressione da parte dell’animale. L’aggredito ha infatti scelto di non sporgere denuncia. Certo è che quando è arrivato all’ospedale Santissima Trinità aveva una profonda ferita lacero contusa sul collo, per cui è stato curato, cavandosela con dieci giorni di cure.