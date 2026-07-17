Nella serata del 16 luglio, intorno alle 23, un ragazzo di 15 anni è rimasto folgorato al luna park di Spotorno, in provincia di Savona. Il giovane è stato trasportato in condizione disperate all’ospedale San Paolo di Savona. Nonostante le due ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvare la vita al 15enne, il cui quadro clinico è apparso fin da subito critico. Dopo la tragedia di ieri sera, la polizia locale ha sequestrato la parte di baracconi coinvolte nell’incidente, mentre il sindaco Mattia Fiorini ha emesso un’ordinanza di chiusura totale del luna park. “Per la sicurezza di tutti, gli accertamenti sono in corso”.