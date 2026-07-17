Futili motivi, banali dispute su chi avesse la precedenza: è bastato questo a scatenare la furiosa reazione di un automobilista di Collegno, vicino Torino. Un sessantenne ha accoltellato un pedone e poi si è dato alla fuga.

Un sessantenne ha accoltellato un pedone

Nemmeno l’intervento dei volontari della Croce di Collegno, a pochi passi, ha potuto evitare la morte della persona accoltellata.

Il quale ha avuto il solo torto di incrociare l’automobilista mentre stva attraversabdi ka strada.

L’auto si era a malapena fermata, ne era nata una discussione, sfociata nella tragedia dell’assassinio. I carabinieri hanno intercettato quasi subito il fuggiasco.