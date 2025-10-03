Stava tornando a casa a bordo della sua bicicletta, quando è stato investito da un’auto ed è morto. Il giovane, 17 anni, aveva preso parte alla manifestazione per la Flotilla, che si è tenuta a Roma due giorni fa. La tragedia si è consumata a Corso Francia alle 2 del mattino di giovedì 2 ottobre, all’altezza del civico 115. Proprio in quella strada nel 2022 morì in un incidente in moto Leonardo Lamma e nel 2020 furono travolte e uccise Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli.

La vittima: Mattia Liguori

Mattia Liguori, questo il nome della vittima, è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni ed è poi deceduto. A bordo della macchina coinvolta nell’incidente c’era un ragazzo di 20 anni, che è stato trasportato in ospedale per i test sull’assunzione di alcol e droga, risultati negativi. Sono in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.