Ragazzo di 19 anni scomparso vicino Venezia, ritrovato morto in un parco poco distante da casa
Lo scorso 11 giugno lo hanno ritrovato senza vita in un parco poco distante dalla sua casa. Di Mattia Testi, il ragazzo di Spinea (Venezia) si erano perse le tracce dal 4 giugno. Il corpo del 19enne è stato individuato nei campi di Fornase, vicino a un ripetitore, a poche centinaia di metri dal luogo dell’ultimo avvistamento. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco. In base a una prima ricostruzione, sarebbero esclusi segni riconducibili a un possibile omicidio, ma tutte le piste restano aperte.
Giovedì scorso, Testi si trovava al parco di via Bennati, dove avrebbe discusso con un amico e poi i due si sarebbero separati, andando ciascuno per conto proprio. In quel momento, sembra che il 19enne, colto dalla rabbia, abbia scaraventato a terra il suo cellulare. Trascorsi i primi giorni senza notizie e in seguito alla denuncia dei genitori, è scattato il piano di ricerca per le persone scomparse, attivo fino al tragico ritrovamento nella giornata di ieri.