Lo scorso 11 giugno lo hanno ritrovato senza vita in un parco poco distante dalla sua casa. Di Mattia Testi, il ragazzo di Spinea (Venezia) si erano perse le tracce dal 4 giugno. Il corpo del 19enne è stato individuato nei campi di Fornase, vicino a un ripetitore, a poche centinaia di metri dal luogo dell’ultimo avvistamento. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco. In base a una prima ricostruzione, sarebbero esclusi segni riconducibili a un possibile omicidio, ma tutte le piste restano aperte.

Giovedì scorso, Testi si trovava al parco di via Bennati, dove avrebbe discusso con un amico e poi i due si sarebbero separati, andando ciascuno per conto proprio. In quel momento, sembra che il 19enne, colto dalla rabbia, abbia scaraventato a terra il suo cellulare. Trascorsi i primi giorni senza notizie e in seguito alla denuncia dei genitori, è scattato il piano di ricerca per le persone scomparse, attivo fino al tragico ritrovamento nella giornata di ieri.