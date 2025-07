“Se sei un f****o de m***a, devi morì stanotte”. Questi gli insulti omofobi rivolti contro un ragazzo gay, pestato dal branco dopo una serata in discoteca la notte tra il 5 e domenica 6 luglio, in zona Eur, a Roma. Il giovane stava parlando con delle persone nei pressi di un punto ristoro, quando è stato importunato da un gruppo di coetanei, che dopo averlo insultato lo hanno ripetutamente colpito alla testa. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale con un trauma cranico e ha poi fatto denuncia contro ignoti.

Mario Colamarino, presidente del Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli, si è espresso sul caso: “Quanto accaduto all’Eur è di una gravità inaudita. E non si tratta di un semplice episodio di violenza, ma di un’aggressione motivata da odio omotransfobico, in piena città. Esprimiamo la nostra totale solidarietà e vicinanza al ragazzo aggredito: siamo pronti ad assisterlo in ogni modo, anche dal punto di vista legale e psicologico. È inaccettabile che, nel 2025, in Italia non esista ancora una legge contro l’omolesbobitransfobia. Il nostro Paese continua a voltarsi dall’altra parte, lasciando senza tutele la nostra comunità. Non possiamo più permetterlo. Chiediamo giustizia, verità per il ragazzo aggredito e una presa di responsabilità chiara da parte della politica”.