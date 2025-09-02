Diego Lapaine, 71 anni, ex vicepreside dell’Itis di Treviso ed ex docente al liceo “Da Vinci”, è morto mentre percorreva via Trento in sella alla sua bici da corsa. Erano le 16.40 di lunedì quando una Fiat 500 rossa, guidata da un diciottenne appena patentando ma senza patente, ha invaso la corsia opposta travolgendolo. L’impatto è stato violentissimo: il ciclista ha sfondato il parabrezza per poi essere sbalzato nel giardino di una casa, morendo sul colpo nonostante i tentativi disperati di rianimazione di alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti polizia locale e carabinieri, che hanno messo in sicurezza la zona e avviato i rilievi. La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo per omicidio stradale: il giovane, incensurato e in stato di choc, avrebbe preso l’auto all’insaputa della madre.

Ora dovrà rispondere anche di guida senza patente e di diverse infrazioni. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe perso il controllo dell’auto per un dosso rallentatore affrontato a velocità eccessiva.

Tra i primi ad arrivare sul luogo della tragedia, il sindaco di Villorba, Francesco Soligo: “Non entro nel merito della dinamica del sinistro, ma l’auspicio è che venga fatta chiarezza su quanto accaduto. La prudenza quando si è sulla strada non è mai troppa, purtroppo questo episodio ne è l’ennesima dimostrazione. Siamo vicini alla sua famiglia e a disposizione per quanto possibile, per dare loro conforto e supporto in questo difficile momento”.