Rapina a Napoli in una filiale dell’istituto bancario Credit Agricole di Piazzale Medaglie D’oro. In base alle prime informazioni, alcuni rapinatori, probabilmente armati, si sarebbero barricati all’interno della sede. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno circondato l’edificio in cui si trova la banca.

I militari hanno il controllo degli ingressi della banca e dei locali vicini. L’obiettivo è evitare che i rapinatori possano darsi alla fuga. Secondo quanto si apprende, i clienti e il personale della banca, in un primo momento fatti ostaggio, sarebbero stati fatti uscire. Sei persone hanno fatto ricorso alle cure mediche in seguito a malori dovuti allo spavento. Nessuno però sarebbe grave.