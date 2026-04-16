Instagram ha introdotto una nuova funzione che permette agli utenti di modificare i commenti dopo la pubblicazione, semplificando notevolmente l’esperienza d’uso. L’annuncio è arrivato attraverso i canali ufficiali della piattaforma, segnando un ulteriore passo nell’evoluzione delle interazioni sul social.

Fino a oggi, chi voleva correggere un errore in un commento era costretto a eliminarlo e riscriverlo da capo, una procedura poco pratica soprattutto nelle conversazioni più attive. Con il nuovo aggiornamento, invece, è possibile intervenire direttamente sul testo già pubblicato.

Gli utenti avranno a disposizione una finestra temporale di 15 minuti dalla pubblicazione per effettuare tutte le modifiche desiderate, senza limiti nel numero di correzioni, purché rientrino nel tempo stabilito.

Come funziona la modifica dei commenti su Instagram

Ogni volta che un commento viene aggiornato, sotto il testo compare la dicitura “Modificato”, una soluzione già adottata da altre piattaforme di messaggistica come WhatsApp. Questo permette di mantenere trasparenza nelle conversazioni, segnalando chiaramente che il contenuto è stato ritoccato.

La funzione, però, presenta alcune limitazioni: è possibile modificare esclusivamente il testo del commento, mentre eventuali elementi aggiuntivi, come immagini o GIF, non possono essere cambiati dopo la pubblicazione.