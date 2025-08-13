Si sarebbe introdotto nell’abitazione di una donna di 80 anni, minacciandola con un coltello per avere soldi e oro. Al rifiuto dell’anziana, lui, un uomo di 26 anni di Bracciano, vicino a Roma, l’avrebbe violentata. Poi l’avrebbe accompagnata allo sportello bancomat del paese, Canale Monterano, per prelevare 500 euro. Alla fine si sarebbe allontanato a piedi minacciando di ucciderla se avesse denunciato l’accaduto.

Il 26enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato lo scorso 3 agosto dai carabinieri della Stazione di Manziana e della Sezione Operativa della Compagnia di Bracciano, perché gravemente indiziato dei reati di rapina e violenza sessuale ai danni della donna. La dinamica degli eventi è stata ricostruita nel dettaglio, anche grazie all’acquisizione dei sistemi di videosorveglianza della zona e all’individuazione di tracce nell’appartamento della vittima. I carabinieri sono risaliti all’indagato, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Il Tribunale di Civitavecchia ha convalidato il fermo e disposto per l’uomo la permanenza in carcere.