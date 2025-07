I carabinieri hanno arrestato a Rosarno, nel reggino, due persone con precedenti penali, accusate di avere messo a segno una serie di rapine in uffici postali e negozi utilizzando pistole, taser ed esplosivi. I due rapinatori facevano irruzione, mascherati, negli uffici postali e negli esercizi commerciali. Puntavano le armi contro i cassieri e si facevano consegnare consistenti somme di denaro. Le rapine contestate ai due arrestati hanno fruttato, complessivamente, un bottino di oltre 50mila euro.

“La coppia del terrore”

Gli inquirenti l’hanno soprannominata “la coppia del terrore”, due uomini che per mesi hanno imperversato in provincia di Reggio Calabria. Per le loro rapine, preferivano l’orario di chiusura e pianificavano la fuga con auto rubate. Cercando però di rubarne una per un altro colpo, i due sono stati ripresi da una telecamera di videosorveglianza. Da lì sono partiti gli accertamenti che hanno ricostruito tutta la vicenda.

Le prove raccolte hanno convinto il gip del Tribunale di Palmi a emettere ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti dei due uomini, ritenendo solido il quadro accusatorio presentato dai pm dopo le indagini dei militari dell’arma. Secondo le ricostruzione degli investigatori, sono stati ben otto i colpi messi a segno dai due rapinatori negli ultimi mesi tra il 2024 e il 2025.