Maxi blitz dei carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Roma Parioli, che hanno eseguito un’ordinanza di arresto per 18 persone. L’indagine, diretta dai magistrati del Dipartimento Criminalità Diffusa e Grave della Procura di Roma, ha permesso di individuare un gruppo criminale composto da soggetti di etnia rom provenienti dal campo di via dei Gordiani.

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di almeno 46 episodi tra furti e rapine, oltre ai reati connessi di sequestro di persona, ricettazione, danneggiamento e incendio. Le investigazioni hanno evidenziato come il gruppo fosse capace di riorganizzarsi rapidamente, reclutando nuove leve ogni volta che i carabinieri eseguivano arresti.

Le vittime anziane e la regia dal carcere

Le rapine in abitazione hanno spesso avuto come obiettivi persone anziane, colte di sorpresa mentre dormivano o guardavano la televisione. In alcuni casi sono state minacciate anche con una pistola e costrette a consegnare denaro e oggetti di valore, principalmente nelle ore pomeridiane o serali.

Parte degli indagati è ritenuta responsabile anche di furti in sale giochi e bar tabacchi. Durante le intercettazioni, i carabinieri riuscivano persino a sentire in sottofondo le urla delle vittime. Le indagini hanno inoltre rivelato che alcuni colpi erano organizzati nei minimi dettagli grazie alla regia telefonica di un uomo di etnia rom detenuto nel carcere di Regina Coeli.