Secondo un’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research, oltre 6 milioni di italiani hanno già acquistato i regali di Natale, mentre 5,5 milioni attendono la tredicesima di dicembre per affrontare le spese festive. Tra chi si è portato avanti, circa 800mila persone hanno acceso un prestito presso un istituto finanziario per sostenere i costi.

Il sondaggio, condotto su un campione rappresentativo di adulti dai 18 ai 74 anni, mostra come il 7,7% degli acquirenti abbia scelto formule “buy now pay later”, con pagamenti dilazionati senza interessi, mentre il 12% si sia rivolto a banche o finanziarie per un prestito personale o un credito al consumo. Un dato che riflette il peso di inflazione, caro-energia e spese straordinarie sulle famiglie italiane.

Perché si compra prima: sconti, offerte e scorte alimentari

Quasi la metà degli intervistati, il 48%, dichiara di anticipare lo shopping natalizio principalmente per motivi economici, approfittando di sconti, promozioni e iniziative come il Black Friday per ridurre la spesa totale. L’anticipo non riguarda soltanto i regali: 5,2 milioni di persone hanno già iniziato a fare scorte di prodotti alimentari da utilizzare per pranzi e cene delle feste.