Quello che doveva essere un semplice intervento estetico, programmato con dimissioni in giornata, ha cambiato radicalmente la vita di un uomo. La vittima si era rivolto a una clinica privata del centro di Napoli per correggere un errato allineamento tra mandibola e mascella superiore, convinto di affrontare una procedura sicura e ampiamente collaudata. Ma l’operazione, prevista dopo vari incontri con il chirurgo e un costo concordato di “18mila euro, poi ridotto a 16.000 euro”, si è trasformata in un incubo.

Durante l’intervento qualcosa va storto e viene colpito da uno choc emorragico che lo porta d’urgenza all’Ospedale del Mare. Da allora, sei mesi dopo, vive con una grave emiparesi: “Non mi riconosco più, ho perso la mobilità del lato destro del mio corpo e sono notevolmente diminuito di peso. Faccio fatica anche a svolgere le attività più semplici”.

L’inchiesta della Procura di Napoli

Il Mattino riporta che la Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta. Il caso è seguito dalla pm della sezione Colpe professionali, Federica D’Amodio, insieme all’aggiunto Antonio Ricci. La denuncia è stata presentata dall’avvocato Giampaolo Galloro, che assiste l’uomo.

Secondo quanto ricostruito, tutto inizia il 22 maggio quando l’uomo si sottopone all’operazione nella rinomata clinica privata. È durante la procedura che si verifica una fuoriuscita di sangue dall’orecchio sinistro, evento che spinge il personale a trasferirlo immediatamente in pronto soccorso.

Dal referto del reparto di Rianimazione dell’Ospedale del Mare si apprende che la vittima arriva “in condizioni cliniche gravissime”. La denuncia aggiunge che “è stato reciso un vaso e solo dopo un tempestivo intervento i medici sono riusciti a fermare l’emorragia”.

Le complicazioni e il secondo intervento salvavita

L’emorragia durante l’operazione avrebbe causato un “mancato afflusso di sangue al cervello per un lasso di tempo significativo”, provocando “un’ischemia che ha comportato una emiparesi del lato destro che per la sua gravità potrebbe essere irreversibile”.

Le complicazioni non finiscono qui. L’uomo deve infatti affrontare un secondo intervento salvavita all’Ospedale del Mare, a causa di un’infezione collegata alla protesi impiantata durante l’operazione estetica e successivamente rimossa. Oggi, debilitato e segnato sia fisicamente sia psicologicamente, racconta: “Non mi riconosco più… Anche svolgere le attività più semplici è diventato complesso”.