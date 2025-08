“Era nato il giorno di San Valentino, era un ragazzo sensibile e tenace. Aveva una gran voglia di vivere”. Con queste parole piene di dolore e amore, Giuseppe Pulvini ricorda suo figlio Riccardo, 33 anni, originario di Noventa Vicentina, trovato morto lo scorso venerdì nel suo appartamento a Londra. La causa del decesso resta ancora da accertare. “Venerdì abbiamo ricevuto una chiamata dai carabinieri di Noventa Vicentina, che erano stati contattati dalla Farnesina. Non ci sapevano dire nulla e neanche oggi sappiamo qualcosa. Non possiamo salire a Londra fino a quando non fanno l’autopsia. Stiamo aspettando risposte, il prima possibile speriamo di andare”, ha raccontato Giuseppe.

L’attesa per chiarimenti ufficiali sta diventando straziante per la famiglia, che resta ancorata alla speranza di comprendere cosa sia accaduto a Riccardo. La Farnesina è in contatto con le autorità inglesi, ma al momento la situazione resta sospesa, aggravando il dolore dei suoi cari.

Una carriera costruita con determinazione e passione

Riccardo aveva lasciato Noventa a 19 anni per trasferirsi a Londra, spinto da una forte vocazione creativa e dalla voglia di emergere. Dopo il diploma all’alberghiero, aveva iniziato a lavorare nella ristorazione come cameriere e chef, per poi trovare la sua strada come visual merchandiser. Il talento e la determinazione lo hanno portato a lavorare per brand come Zara Home e Fenwick, fino all’approdo nei prestigiosi magazzini Harrods, dove si occupava dell’enoteca, delle tre food halls e dei venti ristoranti.

Un traguardo che non era arrivato per caso, ma frutto di una lunga gavetta e di una forte sensibilità estetica. Harrods rappresentava per Riccardo il coronamento di un sogno, raggiunto con determinazione in una delle città più competitive d’Europa. Un ambiente nel quale era riuscito a distinguersi grazie alla sua professionalità e al suo spirito creativo.

L’impegno sociale e il ricordo della comunità

Oltre al lavoro, Riccardo si era distinto per il suo impegno nella sensibilizzazione sull’Hiv. Dopo aver scoperto nel 2014 di essere sieropositivo, aveva deciso di esporsi in prima persona. Nel 2018 fu scelto come uno degli undici testimonial della campagna di Gilead “Hiv is: just a part of me”, un progetto volto alla normalizzazione e all’informazione: “Era molto forte e carismatico, ci teneva molto a questa campagna”, ha ricordato sua sorella Irene.

La notizia della sua morte ha colpito profondamente la comunità di Noventa Vicentina. “La notizia per noi è stata sconcertante, a nome di tutta l’amministrazione esprimiamo le condoglianze. La famiglia Pulvini è molto conosciuta nella comunità, sia per l’attività commerciale, sia per Giuseppe, capogruppo degli alpini Masotto”, ha dichiarato il sindaco Mattia Veronese.