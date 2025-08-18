Due turisti di nazionalità austriaca risultavano dispersi nelle acque di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. Le ricerche sono iniziate poco dopo che i due ragazzi si sono tuffati e non hanno più fatto ritorno a riva. Un ragazzo e una ragazza, infatti, erano entrati in acqua per nuotare. A lanciare l’allarme sono stati alcuni bagnanti che, non vedendoli riemergere e fare ritorno a riva e vedendo i loro documenti, gli effetti personali e i vestiti abbandonati sulla spiaggia, hanno fatto scattare le operazioni di ricerca.

Ore di ricerche, ma riposavano in alloggio

Poco dopo le segnalazioni sono scattate le ricerche con natanti della Guardia costiera, un elicottero e altri mezzi. Dopo circa due ore di ricerche, l’allarme per la loro scomparsa in mare è rientrato. I due, infatti, sono stati individuati nel loro alloggio, dove stavano riposando.

A quanto pare, i due, dopo il tuffo rinfrescante, erano usciti dall’acqua e avevano ripreso possesso del loro alloggio per riposare dopo la nuotata. In spiaggia, però, avevano lasciato tutto quello che indossavano. Questo aspetto ha fatto scattare i sospetti su un’ipotetica scomparsa in acqua. Nonostante le operazioni di ricerca e la grande apprensione, la situazione si è conclusa in maniera positiva: le condizioni di salute dei due turisti austriaci sono buone e non hanno vissuto alcun problema.