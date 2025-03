Un giovane moldavo di 32 anni residente a Montegrotto si è trovato davanti a un problema insolito: un pacco ingombrante, perfettamente imballato, recapitato al suo indirizzo ma non suo. Venerdì pomeriggio, insospettito dalla strana consegna proveniente dalla Spagna, ha deciso di contattare i carabinieri per segnalare l’accaduto. Il corriere, probabilmente in errore, aveva lasciato il pacco davanti alla sua porta, convinto di aver consegnato alla persona giusta.

La scoperta e l’arresto

Quando i militari hanno aperto lo scatolone, la sorpresa è stata notevole: all’interno si trovavano ben nove chili di marijuana. Dopo le verifiche di rito, il 32enne è stato scagionato da qualsiasi coinvolgimento nel traffico di droga, confermando la sua buona fede.

Sull’etichetta di spedizione erano riportati un indirizzo e un numero di telefono. I carabinieri hanno quindi deciso di organizzare un’operazione, contattando i destinatari e informandoli che il pacco era pronto per il ritiro. I due uomini, ignari della trappola, hanno accettato di recuperarlo. Appena arrivati, hanno capito troppo tardi di essere caduti in un’imboscata e hanno tentato la fuga, ma senza successo. I carabinieri hanno arrestato un 32enne romeno residente a Padova e un 35enne albanese di Veggiano. Durante la perquisizione nelle loro abitazioni, è stato scoperto un vero e proprio deposito di stupefacenti.