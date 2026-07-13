Si è finto carabiniere via telefono, con l’intento di convincere una giovane donna a farsi dare gioielli e orologi di lusso per un valore di circa 30 mila euro. Il malvivente è però stato bloccato poco dopo dai (veri) militari del nucleo investigativo del comando provinciale di Siena, che hanno recuperato l’intera refurtiva e arrestato un 30enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di truffa aggravata.

In base a quanto ricostruito dall’Arma, nei giorni scorsi la vittima era stata contattata telefonicamente da un uomo che, fingendosi un appartenente ai carabinieri, le aveva prospettato la necessità di una presunta “verifica tecnica” per accertare la provenienza dei gioielli custoditi in casa. Convinta dalla richiesta, la donna ha consegnato monili in oro e diversi orologi di lusso a un complice presentatosi alla sua abitazione. L’intervento del nucleo investigativo ha consentito però di intercettare il presunto autore della truffa prima che si allontanasse con il bottino. Il 30enne è stato trovato in possesso dell’intera refurtiva, che è stata recuperata e restituita alla proprietaria.