“I terroristi di Hamas sono interessati solo a preservare il loro potere e hanno rubato gli aiuti umanitari”. La denuncia arriva dal vice coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente, Ramiz Alakbarov, che afferma di condannare “fermamente” l’ostruzione delle operazioni umanitarie da parte delle autorità de facto di Gaza.

“I terroristi di Hamas seminano il terrore”

La dichiarazione giunge dopo che le attività del complesso di distribuzione alimentare di Jabalia a Gaza sono state sospese nel fine settimana a seguito della presa del controllo da parte di Hamas.

“I terroristi di Hamas seminano il terrore e rubano gli aiuti umanitari destinati a voi”, si legge in una dichiarazione indirizzata agli abitanti della Striscia di Gaza. Ramiz Al-Akbarov, coordinatore umanitario delle Nazioni Unite, ha affermato che non si tratta di un episodio isolato.