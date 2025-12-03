Sebbene le rubriche gastronomiche vadano alla grande non è per questo che dobbiamo occuparci di un’impepata di cozze assassina (non esageriamo, al massimo tentato omicidio).

In un ristorante di Rimini, nel 2018

Nulla contro l’eccellente piatto dell’umile mollusco: forse troppo sugoso, nel caso che ci interessa. Un caso da codice penale, in effetti. Una ragazza è stata infatti risarcita prima con 5mila euro in tribunale, poi con altri 15mila in appello. Per colpa di una macchia di sugo di impepata finita accidentalmente per terra in un ristorante di Rimini.

Era il 2018. La cameriera impegnata a far girare gli ordini ha fatto inavvertitamente cadere un po’ del sughetto dal piatto che recava in mano. Poco dopo nel ristorante è entrata la ragazza: scivolata sulla densa pozzetta di olio e pomodoro ha finito per crollare rovinosamente sul pavimento a faccia in giù. Dolore, soccorsi, prime cure: risultato una ferita sul mento per la quale sono occorsi i punti. Una cicatrice ha chiuso la brutta avventura. Non per la legge.

Cicatrice visibile e deturpante, fonte di disagio psicologico. Al giudice di appello il primo risarcimento non è parso sufficiente: il gestore del ristorante – il colpevole – non si è attivato (o non ha fatto in modo che il personale si attivasse), non ha predisposto l’immediato isolamento della zona da interdire al passaggio dei clienti più la celere ripulitura dell’odiosa macchia. Insomma ha lasciato il pavimento unto e scivoloso troppo a lungo. Che paghi.