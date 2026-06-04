Nel quartiere napoletano del Rione Traiano i carabinieri hanno scoperto un caso che ha sorpreso gli investigatori: tra gli arrestati figurano due donne, di 88 e 58 anni, entrambe incensurate, ritenute coinvolte nella detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La donna più anziana, conosciuta in zona come “la nonna”, non aveva alcun precedente penale e appariva completamente estranea al mondo criminale. Secondo quanto emerso, però, nella sua abitazione sarebbe stato trovato un vero e proprio deposito di droga insieme a un registro dettagliato dell’attività di spaccio.

Il blitz dei carabinieri e le perquisizioni nelle abitazioni

L’operazione è stata condotta dai carabinieri della stazione locale con il supporto del nucleo cinofili di Sarno. Le perquisizioni hanno interessato diverse abitazioni del quartiere di Soccavo, luoghi che solitamente non rientrano nei principali obiettivi investigativi.

Proprio all’interno di queste case sono stati individuati due distinti punti di stoccaggio della droga, a conferma di una strategia più ampia di occultamento delle sostanze stupefacenti in ambienti considerati insospettabili.

Droga, armi e contabilità dello spaccio

Nell’abitazione dell’88enne i militari hanno sequestrato 21 grammi di cocaina, due tirapugni, un coltello a lama ricurva e un quaderno con la contabilità dello spaccio, contenente annotazioni sulle consegne ai distributori locali.

Nella casa della donna di 58 anni sono invece stati rinvenuti 193 grammi di hashish già suddivisi in dosi pronte per la vendita. Per entrambe sono scattate le manette. Gli investigatori ritengono che possano aver agito per conto di organizzazioni criminali che utilizzano soggetti insospettabili per nascondere e gestire la droga. Nel corso della stessa operazione sono state denunciate altre due persone, sorprese all’interno di un locale già sequestrato e utilizzato come piazza di spaccio.