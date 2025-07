Due uomini, padre e figlio, sono stati fermati per l’omicidio a coltellate di un 25enne napoletano e per il ferimento di un altro ragazzo. È accaduto ieri sera a San Marco Evangelista, nel Casertano. Il fatto si è verificato verso le 22 in una piazzetta del piccolo comune alle porte di Caserta ed è stato preceduto da uno scontro tra i ragazzi napoletani e un gruppo di giovani del posto. Non si conoscono ancora i motivi della rissa.

Il 25enne è morto nell’ospedale di Caserta, dove era stato portato. Qui si sono presentati suoi familiari e amici, dando vita a forti momenti di tensione con il personale sanitario. Sono intervenute diverse pattuglie dei Carabinieri e volanti della Polizia di Stato, che sono riuscite a mantenere l’ordine.