Rissa tra turisti a Sorrento. Nella notte tra lunedì e martedì, in Piazza Tasso, due ragazzi americani hanno aggredito un altro turista britannico. Uno lo teneva per il collo mentre era a terra, l’altro lo colpiva al volto. A evitare che la lite degenerasse ci ha pensato Vincenzo Ercolano, presidente di Confcommercio Sorrento, l’unico a intervenire: “Il ragazzo era cianotico, quasi privo di sensi. Se avessi esitato qualche secondo in più, oggi staremmo parlando di ben altro”, ha detto al sito Metropolis.

Nessun altro tra i presenti sarebbe intervenuto: “Attorno c’erano decine di ragazzi. Nessuno ha fatto nulla. Solo un uomo, che consegnava della biancheria, mi ha aiutato”. Ercolano mette in guardia dal problema della sicurezza nel centro cittadino: “Piazza Tasso merita un presidio fisso. Non possiamo permettere che la violenza trovi spazio dove dovrebbe esserci solo bellezza e accoglienza”.