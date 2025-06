La testa di un gattino decapitato è stata ritrovata a marina di Sestri Ponente, in via Pionieri e Aviatori d’Italia (Genova). A denunciare il macabro ritrovamento è stato il movimento ‘Centopercentoanimalisti’. “Non c’erano tracciate di sangue fresco sulla testa – spiegano gli animalisti in una nota – quindi probabilmente si tratta di un episodio accaduto giorni fa, se non settimane. Con la nuova legge il criminale che ha compiuto un’azione terribile come questa, finirebbe in galera. Il nostro Movimento mette una taglia di 1000 euro a chiunque ci darà informazione per rintracciare i colpevoli. Non escludiamo azioni o presidi in zona per rendere giustizia alla povera creatura indifesa”.