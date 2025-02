Usare dei van da 9-10 persone al posto dei pullman. Questo l’espediente che potrebbe essere messo in atto per aggirare il numero chiuso a Roccaraso e Ovindoli, le due località sciistiche abruzzesi, prese di punta dal turismo domenicale anche sotto impulso di alcuni influencer. A fronte del contingentamento dei pullman in arrivo dalla Campania, già messo in atto la scorsa settimana, c’è chi propone soluzioni alternative, puntando su mezzi di trasporto che possano eludere i controlli.

“Andata e ritorno con panino e bibita a 9,90 euro”

Una soluzione “andata e ritorno con panino e bibita a 9,90 euro”. Tra le proposte più diffuse dagli organizzatori delle gite domenicali c’è anche questa proposta, secondo quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno. Intanto, a meno di ventiquattro ore dalla scadenza delle prenotazioni, sono 60 i bus turistici che si sono prenotati per la prossima domenica sulla neve a Roccaraso. È quanto emerso ieri mattina nel corso del vertice istituzionale tra istituzioni e forze dell’ordine, presieduto dal prefetto dell’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo.