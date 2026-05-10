Per anni ci hanno raccontato che avocado, matcha e superfood esotici fossero il simbolo di un’alimentazione moderna e consapevole. E in effetti lo sono stati. Ma qualcosa, oggi, sta cambiando.

Le abitudini alimentari degli italiani stanno vivendo una trasformazione silenziosa ma significativa in cui c’è un ritorno graduale verso ingredienti più familiari, spesso legati alla tradizione mediterranea, ma reinterpretati in chiave contemporanea.

A raccontarlo sono i dati dell’Osservatorio Immagino di GS1 Italy, che analizzano cosa finisce davvero nei carrelli della spesa. E il risultato è sorprendente: il fascino dell’esotico sembra rallentare, mentre crescono prodotti più semplici, accessibili e radicati nella cultura italiana.

Superfrutti: la mandorla supera l’avocado

Tra tutte le categorie, quella dei cosiddetti “superfrutti” è quella che mostra il cambiamento più evidente. Per anni l’avocado è stato il protagonista assoluto, ma oggi perde terreno e scivola indietro nella classifica, lasciando spazio a un ingrediente molto più vicino alla nostra tradizione.

Classifica superfrutti più consumati in Italia:

Mandorla

Mirtillo

Cocco

Mango

Anacardi

Avocado

Acqua di cocco

La vera protagonista è la mandorla, che conquista il primo posto grazie alla sua versatilità. Non si tratta solo di consumo “al naturale”: oggi è presente in bevande vegetali, creme spalmabili, dolci e snack salutari.

Subito dietro si posiziona il mirtillo, sempre più diffuso e apprezzato per il suo profilo nutrizionale e la facilità di utilizzo. Il mango cresce, ma senza raggiungere ancora il livello dei prodotti più radicati.

Il dato più interessante resta però il calo dell’avocado, simbolo di una fase che sembra oggi meno centrale.

Super cereali: il farro domina la scena

Se nei superfrutti si nota un cambio netto, nel mondo dei cereali si osserva una maggiore stabilità, ma con un chiaro leader.

Classifica super cereali:

Farro

Avena

Quinoa

Farina di riso

Kamut

Farina di mais

Germe di grano

Olio di riso

Il farro si conferma al primo posto, dimostrando come un alimento antico possa adattarsi perfettamente alle esigenze moderne. È pratico, nutriente e sempre più presente nelle ricette quotidiane.

L’avena continua a crescere, spinta soprattutto dalle bevande vegetali e dalle colazioni salutari. Anche la quinoa mantiene una posizione forte, segno che alcuni prodotti “internazionali” restano comunque rilevanti.

In generale, questa categoria racconta una tendenza chiara: più che inseguire novità, gli italiani stanno consolidando abitudini già integrate nella loro alimentazione.

Semi: piccoli ma sempre più presenti

Negli ultimi anni i semi sono diventati un elemento fisso nelle cucine italiane. Non più solo un’aggiunta occasionale, ma veri e propri ingredienti quotidiani.

Classifica dei semi più consumati:

Semi di zucca

Semi di lino

Semi di sesamo

Semi di chia

Canapa

I semi di zucca conquistano il primo posto, anche grazie alla loro presenza in prodotti da forno come pane e crackers. Seguono i semi di lino e quelli di sesamo, mentre i semi di chia continuano a crescere, soprattutto tra chi segue un’alimentazione attenta al benessere.

È una categoria che riflette perfettamente il nuovo approccio al cibo: piccoli dettagli che fanno la differenza.

Superfood: vince il peperoncino, cala il matcha

Se c’è una classifica che racconta il cambio di tendenza, è quella dei superfood.

Classifica superfood:

Peperoncino

Ginseng

Burro d’arachidi

Goji

Pappa reale

Edamame

Matcha

Spirulina

Tahina

A dominare è il peperoncino, un ingrediente profondamente legato alla cucina italiana, che supera prodotti esotici e “di moda”.

Il ginseng mantiene una posizione forte, così come il burro d’arachidi, ormai entrato stabilmente nelle abitudini alimentari.

Il matcha, invece, perde slancio rispetto agli anni precedenti. Rimane presente, ma non è più il protagonista assoluto. Lo stesso vale per altri ingredienti come spirulina e tahina, che sembrano aver superato la fase di boom iniziale.

Spezie e ingredienti tradizionali: meno moda, più sostanza

Un altro dato interessante riguarda il calo generale delle spezie più “di tendenza”, come curcuma e zenzero, che avevano dominato negli anni passati.

Questo non significa che siano scomparse, ma che il loro consumo si è stabilizzato. Allo stesso tempo, cresce il peso degli ingredienti tradizionali, come cacao e caramello, che continuano a essere tra i più presenti nei prodotti.

Emergono anche nuove possibili tendenze, come riso basmati e wasabi, che stanno registrando una crescita interessante e potrebbero diventare protagonisti nei prossimi anni.

Cosa ci dice davvero questa classifica

Guardando questi dati nel loro insieme, emerge un messaggio chiaro: gli italiani non vogliono più inseguire il prodotto “di moda”, ma scelgono ingredienti che siano allo stesso tempo salutari, accessibili e facili da integrare nella vita quotidiana.

È un cambiamento culturale prima ancora che alimentare. Il cibo non è più solo nutrizione, ma anche identità, abitudine e praticità.