Uno dei temi caldi di questa estate 2025 è il cosiddetto caro-ombrelloni che riguarda i costi elevati dell’affitto dei lettini e delle sdraio negli stabilimenti balneari. Ci sono tuttavia alcune località in cui puoi goderti tutto, anche una cena, spendendo poco.

Si tratta di Roccella Jonica in provincia di Reggio Calabria. Qui si trova la spiaggia più economica d’Italia con diverse coste certificate Bandiera Blu. Qui, per due lettini e un ombrellone si arriva a spendere solo 13 euro al giorno. La sosta dell’auto non si paga. Una frittura di pesce costa solo 10 euro, un piatto di pesce 20. La sera si può cenare in barca a vela spendendo solo 35 euro a persona.

Quali sono le altre spiagge economiche in Italia secondo Men’s Health

Sul sito di Men’s Health leggiamo una classifica molto particolare, quella delle località con le spiagge più economiche dove poter passare una splendida vacanza.

Scrive Man’s Health: “Ad esempio in Puglia, a soli 11 chilometri da Fasano, puoi trovare la spiaggia di Torre Canne che è consigliatissima. In Campania, invece, ti possiamo suggerire Sapri, in provincia di Salerno, ma più in generale tutto il Cilento. Un po’ più complicata è la Sardegna da sempre sinonimo di vacanza non certo economica. Ma se vai nella parte nord dell’isola puoi trovare luoghi dove la vita ha un prezzo tutto sommato accettabile, come a Portoscuso. Se invece vai in Sicilia punta anche qui la parte sud, tra Agrigento e Ragusa. Infine se vuoi stare al nord, in Liguria una spiaggia economicamente vantaggiosa è quella di Noli, mentre in Toscana la Costa degli Etruschi è da prendere in considerazione”.