Rocco Amato, il giovane originario di Francolise (Caserta) scomparso da domenica, è stato trovato morto a Barcellona. Nei giorni precedenti amici e familiari avevano diffuso numerosi appelli sui social nella speranza di ritrovarlo sano e salvo, ma ogni tentativo si è infranto quando le autorità spagnole hanno comunicato l’esito delle ricerche. Il 28enne viveva da anni in Spagna e l’allarme era scattato il 23 novembre, quando gli amici non erano più riusciti a contattarlo.

Indagini in corso e comunità sotto shock

Le autorità catalane, dopo tre giorni di indagini, hanno rinvenuto il corpo senza vita del giovane, ma al momento non sono state rese note le cause della morte. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore di Rocco per chiarire cosa possa essere accaduto. Intanto, nella comunità di Francolise e nella frazione di Sant’Andrea del Pizzone la notizia ha generato sgomento e profondo dolore. Sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio, mentre resta il massimo riserbo sulle indagini ancora in corso.