Un’auto con a bordo tre ragazzi è uscita di strada nella notte a Roma, in via della Cecchignola, precipitando in una zona scoscesa con un dislivello di circa cinque metri. L’incidente è avvenuto nei pressi di una curva, non lontano dal ponte del Grande raccordo anulare.

La prima ricostruzione

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, il veicolo ha perso il controllo ed è finito fuori carreggiata, ribaltandosi. I pompieri sono intervenuti per soccorrere i tre occupanti e mettere in sicurezza l’area. Due ragazzi sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118, mentre il terzo, rimasto intrappolato all’interno dell’auto completamente capovolta, è stato estratto dalle lamiere, immobilizzato su una barella e riportato al livello stradale con l’ausilio di un’autoscala.

La polizia locale di Roma Capitale, intervenuta con gli agenti del Gruppo IX Eur per i rilievi, ha avviato gli accertamenti sulla dinamica. Alla guida si trovava una ragazza di 18 anni, risultata negativa ai test alcolemici eseguiti sul posto. Uno dei due passeggeri, entrambi minorenni di 17 anni, è stato trasportato in ospedale in codice rosso, mentre gli altri due ragazzi sono stati medicati sul posto dai sanitari del 118. Le condizioni dei giovani restano sotto osservazione.