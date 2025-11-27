A Roma, alcuni ladri hanno puntato un’auto parcheggiata all’incrocio tra via Isacco Artom e via dei Colli Portuensi. La proprietaria, nella fretta di accompagnare il figlio a scuola, aveva lasciato all’interno del veicolo la propria borsa: un bottino assicurato per i malviventi. Al suo ritorno, la donna, che ha raccontato l’episodio al Messaggero, ha trovato il vetro posteriore dell’auto in frantumi e la borsa completamente aperta e rovistata. “Ho accompagnato mio figlio a scuola per la restituzione di un test e sarò stata via circa 15 minuti”, ha raccontato la donna. Dopo aver constatato il danno al suo veicolo e il furto di alcuni oggetti, è rimasta molto sorpresa nell’apprendere che il suo portafogli era ancora lì, nella borsa.

Uno strano bottino

A quanto pare, infatti, i ladri hanno rubato di tutto dalla borsa ignorando completamente il portafogli, quindi le carte di credito, i documenti e i contanti. I malviventi alla fine se ne sono andati con un bottino piuttosto singolare: una trousse di trucchi, un caricabatteria, salviette umidificate, un paio di forbicette e perfino assorbenti. La rabbia della donna per il furto si è quindi trasformata rapidamente in incredulità. “Se proprio volevano rubare non facevano prima a prendersi tutta la borsa?”, ha dichiarato il marito della donna.

“Sono 42 anni che abito nello stesso quartiere e mi ha sbalordita che sia accaduto di pomeriggio, peraltro nei pressi di una scuola”, ha raccontato la donna che alla fine, in considerazione di ciò che le hanno rubato, ha preferito non sporgere denuncia. “Ho letto che nel quartiere si sono verificati altri episodi simili. La sensazione è che la criminalità stia nettamente aumentando”.